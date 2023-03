Am City-Busstopp in der Hallesche Straßen in Naumburg starten die Bauarbeiten. Insgesamt werden 1,65 Millionen Euro investiert.

Naumburg/ag - Am Montag, 3. April, werden die Bauarbeiten zur Neu- und Umgestaltung des Naumburger Busbahnhofes in der Halleschen Straße beginnen. Deshalb muss der City-Busstopp bis voraussichtlich 30. November voll gesperrt werden. Jeweils vier Ersatzhaltestellen werden in den Straßen Hinter der Post und Thomas-Müntzer-Straße eingerichtet. In der Straße Hinter der Post werde „in diesem Zusammenhang eine Einbahnstraßenregelung nötig“, teilte Stadt-Sprecherin Nicola Rouette-Lauer mit.

Parallel zu dieser Baumaßnahme wird durch die Landesstraßenbaubehörde auf der Höhe des City-Busstopps eine Fußgängerampel errichtet, die nach Eröffnung des neuen City-Busstopps eine gesicherte Fußgängerführung, besonders für die Schüler des Domgymnasiums, gewährleisten soll.

Außerdem werden im Auftrag der Technische Werke Naumburg GmbH in großem Umfang Leitungen um- und neu verlegt. „Im Zuge der Maßnahme wird die Hallesche Straße zeitweise halbseitig gesperrt“, so die Sprecherin weiter. Die Baukosten für die Neu- und Umgestaltung des City-Busstopps belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung insgesamt auf 1,65 Millionen Euro.