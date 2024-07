Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Bezaubernder Liebreiz: Schloss Neuenburg zeigt faszinierende Barock-Porzellane aus Sammlung

Das Museum Schloss Neuenburg in Freyburg präsentiert in einer aktuellen Ausstellung nahezu alle Porzellane der Sammlung des Pfarrers Lothar Krzeminski, die als Schenkung 2022 in den Fundus des Museums kam.