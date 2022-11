Bad Kösener Unternehmen hat erstes E-Taxi im Burgenlandkreis

Fahrer zeigt sich zufrieden mit dem Wagen. Firmenchef Marno Scherling übt indes Kritik an der geringen Anzahl an Ladesäulen.

Bad Kösen/Naumburg - Henry Henskens legt noch mal fix den Lappen an und putzt die Frontscheibe, schließlich soll das neue Schmuckstück zum Fototermin auch ordentlich aussehen. Die Kulisse am Markt in Naumburg passt, die Sonne strahlt - und der ID4 aus dem Hause VW macht eine gute Figur. Eierschalenfarben ist er, selbstverständlich, denn der Pkw ist der erste rein elektrische, der im Burgenlandkreis als Taxi zugelassen ist. Marno Scherling, Inhaber von Taxi-Marno, muss es wissen, denn die Bestätigung dafür hat er von der Zulassungsstellungsstelle. „Wir sind die Ersten hier in der Branche, daran gibt es keinen Zweifel“, sagt Scherling.