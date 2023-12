Die Sparkasse Burgenlandkreis zieht aus ihrer Filiale an der Brücke aus. Der neue Standort im Ritterbad-Carré wird am 12. Januar eröffnet.

Bad Kösener Filiale ab 12. Januar an neuem Platz im Ritterbad-Carré

Neue Filiale der Sparkasse Burgenlandkreis in Bad Kösen.

Bad Kösen/be/mhe - In Bad Kösen schließt am 10. Januar die bisherige Filiale der Sparkasse Burgenlandkreis an der Brücke. Für sie nimmt ab dem 12. Januar, 12 Uhr, die neue Filiale im Ritterbad-Carré den Dienst auf, zunächst lediglich mit dem Selbstbedienungsbereich im Erdgeschoss, ab dem 15. Januar dann vollumfänglich. Das verdeutlichte Sprecherin Verena Fischer auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Kunden, so sagte sie weiter, werden dann von den Beraterinnen Heike Schumann, Katrin Elste, Ulrike Kubica und Servicemitarbeiterin Yvonne Spill am neuen Standort betreut. Die neue Filiale ist behindertengerecht gestaltet.

Für die Bargeldversorgung und den Kontoservice steht Kunden die SB-Technik von Montag bis Sonntag in der Zeit von 5 bis 21 Uhr zur Verfügung, heißt es. Die Öffnungszeiten der Filiale lauten wie folgt: montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus sind Beratungen auch außerhalb der genannten Zeiten nach Vereinbarung möglich. Termine können über das Kunden-Service-Terminal sowie das Servicecenter vorgenommen werden.

Die Sparkasse Burgenlandkreis im Internet auf: www.spk-burgenlandkreis.de. Das Servicecenter ist erreichbar unter 03441/7270 (montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr).