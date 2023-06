In Bad Kösen ist derzeit die Tourist-Information am Bahnhof geschlossen. Stadt Naumburg verweist auf fehlende Mitarbeiter.

Bad Kösen/mhe - In Bad Kösen ist derzeit neben dem Kösalina auch die Tourist-Information im Bahnhof geschlossen. Diese sollte mit Beginn der Kursaison öffnen, tat es aber nicht. Zuständig ist die Stadtverwaltung Naumburg. Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier: „Wir haben im Tourismusbereich vier offene Stellen, weshalb die Tourist-Info in Bad Kösen nicht besetzt werden kann. Das ist sehr unbefriedigend, vor allem für Gäste, es lässt sich aber nicht anders regeln. Wir haben schon Not, die Öffnungszeiten in Naumburg abzudecken.“

Sobald sich die Lage entspannt, plane man eine zeitweise Öffnung in Bad Kösen. Maier: „Es gibt statistische Erhebungen über Besucherströme. An denen werden wir uns orientieren.“