Bad Kösen: Rentner landet mit Pkw am Hang

Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Bad Kösen wurde am Montag ein Autofahrer leicht verletzt.

Bad Kösen - Offensichtlich war es die tief stehende Sonne, die am Montagmittag in Bad Kösens Bahnhofstraße einen Senior mit seinem Pkw von der Straße abkommen ließ. In einer leichten Linkskurve fuhr er eine Laterne um und landete am Hang der Fußgängerunterführung am Bahnhof. Glücklicherweise kippte der Wagen nicht um.

Der Senior wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Beleuchtung wird auf 1.500 Euro geschätzt. Während der Bergung musste die Bahnhofstraße wechselseitig gesperrt werden. (mhe/be)