Das American-Football-Team aus Trebnitz trägt sein Heimspiel vor über 450 Zuschauern erstmalig in der Anton-Zinner-Sportstätte in Bad Kösen aus. Wer das Event eingefädelt hat.

Bad Kösen/be/hbo - American Football bekommen hiesige Sportfans nun wahrlich nicht so einfach live zu erleben. Und so war es kein Wunder, dass trotz der Temperaturen von über 30 Grad am Sonntag mehr als 450 Zuschauer in die Bad Kösener Anton-Zinner-Sportstätte kamen.