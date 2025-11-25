weather wolkig
Kippt Absage der Traditionsveranstaltung? Bad Bibra macht Druck - so soll der Märchenumzug gelingen

Behörden laufen Strecke ab. Die Zahl der Bilder steigt - das ist auch einer Ehrenamtlichen zu verdanken.

Von Michael Heise Aktualisiert: 25.11.2025, 17:46
Frau Holle lässt es schneien: Die Hoffnung steigt, dass der Märchenumzug in Bad Bibra auch dieses Jahr stattfinden kann.
Bad Bibra. - Die Genehmigung zur Durchführung des Bad Bibraer Märchenumzuges am 13. Dezember seitens der VG An der Finne steht zwar noch aus, doch senden Stadtverwaltung und viele freiwillige Helfer das Signal: Der Umzug findet statt. Getragen von großer Unterstützung nicht nur aus der Region Bad Bibra – unter anderem stellte die Stadt Naumburg ihr Sicherheitskonzept zum ungleich größeren Kirschfestumzug bereit – , laufen vielmehr die Vorbereitungen für den erst kürzlich von der VG aus Sicherheitsgründen abgesagten 22. Märchenumzug auf Hochtouren.