Nach dem tragischen Unfall am 1. Juli 2024 zwischen Naumburg und Schönburg mit drei Todesopfern wurde am Amtsgericht nun das Urteil gefällt. Was die Gutachten ergaben.

Das Medienaufgebot am Donnerstag am Amtsgericht Naumburg: Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang steht vor der Verhandlung zum tragischen Unfall zwischen Naumburg und Schönburg während des Kirschfests 2024 Reportern Rede und Antwort.

Naumburg. - Der tragische Autounfall am frühen Naumburger Kirschfestmontag 2024, bei dem drei junge Menschen ihre Leben verloren, löste weit verbreitet Trauer, Betroffenheit und Anteilnahme aus. All dies dauert bis heute an, wie sich am Donnerstag im Amtsgericht Naumburg zeigte. Der mit etwa 60 Stühlen im Zuschauerraum ausgestattete Saal war bis auf den letzten Platz belegt. Auch unter großem Medieninteresse wurde der einstige Fahrer des Unfallwagens der fahrlässigen Tötung dreier Menschen sowie der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung angeklagt.