Nahe Freyburg war am Montagnachmittag die B 180 gesperrt, da sich ein Auto auf der Freyburger Ortsumfahrung am Abzweig zu Schloss Neuenburg überschlagen hatte. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Freyburg/hbo. - Auf der Freyburger Ortsumfahrung, der B180, kam es am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich in der Nähe des Abzweigs zum Schloss Neuenburg, wobei laut Polizeiangaben zwei Personen leicht verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Es kam zum Einsatz eines Abschleppdienstes und zur Straßensperrung.