In Gößnitz gerät aus noch unbekannter Ursache ein Auto in Brand. Glücklicherweise können die beiden Insassen, eine Mutter mit Kind, aus dem Wagen rechtzeitig aussteigen.

Feuerwehreinsatz in VG An der Finne

Gößnitz/afa - Ein Pkw ist am Freitagmorgen in der Straße Am Backhaus in Gößnitz aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug stoppen und das Auto mit ihrem Kind glücklicherweise rechtzeitig verlassen.

Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Fahrzeug indes nicht verhindern, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch eine Häuserwand sei durch den Fahrzeugbrand leicht beschädigt worden.