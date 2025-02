In der Schweiz wurde der Pferdebahnwagen einst vor den Flammen gerettet. 1994 durfte er als erster nach der Straßenbahn-Stilllegung wieder auf die Naumburg Gleise. Warum er nun verkauft wurde und was „Karls Erdbeerhof“ damit zu tun hat.

Archivbild aus 1994: Zu besonderen Anlässen war der Pferdewagen damals gen Theater- oder Jägerplatz (wie hier zu sehen) in Naumburg unterwegs.

Naumburg. - Mittels Tieflader, der am Vormittag vom Stephanplatz gen Döbeln aufbrach, endete am gestrigen Mittwoch ein Stück Naumburger Straßenbahngeschichte. Der historische Pferdebahnwagen der hiesigen Straßenbahn bekommt in Sachsen eine neue Heimat. Für einen „fairen, überschaubaren Preis“, wie „Ille“-Geschäftsführer Andreas Plehn auf Anfrage sagte, hat man den Wagen nach Döbeln ans dortige Deutsche Pferdebahnmuseum verkauft.