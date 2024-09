Neuzugang Hannes Rabe (l.), hier mit Tim Bielzer (r.), hat in der vergangenen Saison in Portugal und auch in den beiden ersten Partien für den HC Burgenland meist in der Abwehr gespielt. In der Offensive ist der gebürtige Brandenburger im Rückraum flexibel einsetzbar.

(Foto: Torsten Biel)