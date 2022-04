Aus der Zeit gefallen: Räte zeigen bei Rundgang durch Altenroda, was unter den Nägeln brennt

Altenroda - Im Bad Bibraer Gemeinderat vertreten sie die kommunalen Interessen ihres Ortsteils: die Altenrodaer Hubert Beinemann, Leonhard Krippendorf und Heiner Mertins. Und insbesondere in Altenroda, so sehen es die drei Ratsmitglieder, hat sich ein großer infrastruktureller Handlungsbedarf aufgebaut. Um Bürgermeister Frederik Sandner und weiteren Mitgliedern des Gemeinderats direkt vor Augen zu führen, wo es in Altenroda „klemmt“, traf man sich nun vor Ort. „Wir waren etwa drei Stunden unterwegs“, berichtet Heiner Mertins, der zwar in Bad Bibra wohnt, aber in Altenroda aufgewachsen ist. „Derzeit wird der Haushaltsplan für 2022 aufgestellt, und da sollte Geld für einige der dringlichsten Maßnahmen berücksichtigt werden.“