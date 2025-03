Mit der Komödie „Rita will’s wissen“ wird im Theater Naumburg bis Anfang April 2025 vor allem Tiefgang geboten. Eine junge Friseurin will über die Erwachsenenbildung in einem Literaturkur ihren Horizont erweitern. Das wirbelt nicht nur ihr Leben durcheinander.

Naumburg. - Ihre Tage sind gezählt. Gemeint ist die kleine Spielstätte des Naumburger Theaters in der einstigen Gaststätte „Goldener Hahn“ am Salztor. Zum letzten Mal erlebte das Haus eine Premiere, zieht es manchen Naumburger und aus der Umgebung angereisten Theaterfreund mit tiefer Wehmut zu einer der nun letzten Vorstellungen. Und schon jetzt ist nicht mehr alles, wie es viele Jahrzehnte in dem Haus gewesen ist. Die Kasse vor dem Eingang ist nicht mehr besetzt. Abendkarten werden an einem kleinen Tisch neben der Garderobe verkauft.