Vorsichtig bugsieren Helfer das ausgebüxte Känguruh Billy in eine Transportbox.

Memleben/Wohlmirstedt. - An die Bewegungen und Geräusche der Besucher ist er längst gewöhnt, doch das war zu viel für Känguruh Billy: Weil wegen des Sturms ein Ast mitten in sein Gehege gekracht war, büxte das achtjährige Männchen am Sonntagvormittag aus dem Erlebnistierpark Memleben aus, ließ seine Weibchen Betty und Lilly allein.