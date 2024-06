Aufregung in den Reisebüros

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Eric Apel klingt ein bisschen sauer. „In der Kommunikation mit FTI wurde gelogen. Uns wurde gesagt, alles sei sicher.“ War es aber nicht, wie sich nun herausgestellt hat. Der Münchner Reiseveranstalter FTI Touristik, drittgrößter in Europa und laut Eric Apel ein „Schwergewicht“ in der Branche, hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet.