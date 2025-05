Denkmalschutz im Burgenlandkreis Auf Zeitreise im Chorturm - Wie kostbare Fresken in Schleberodaer Kirche bewahrt werden

In der Johann-Georgen-Kirche im Freyburger Ortsteil Schleberoda gibt es Malereien aus verschiedenen Jahrhunderten. Sie sollen konserviert und restauriert werden – auch mit Hilfe des Leader-Programms. Was in den kommenden Monaten gemacht werden soll und wer das Vorhaben ebenfalls unterstützt.