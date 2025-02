Drittliga-Männer des HCB verlieren Duell mit der U23 des Bundesligisten DHfK Leipzig nach spannendem Verlauf. Erhält Burgenland-Zweite die Punkte am grünen Tisch? Verbandsliga-Team jubelt mal wieder.

Auf und Ab ohne Happy End: HC Burgenland geht in Leipzig leer aus

Kreisläufer und Abwehrchef Tim Bielzer, hier im Heimspiel gegen Bernburg, war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer des HCB am frühen Sonntagabend in Leipzig. Die Niederlage seines Teams konnte aber auch er nicht verhindern.

Leipzig/Plotha. - Drei Punkte hatten die Drittliga-Männer des HC Burgenland aus ihren beiden jüngsten Heimpartien gegen Bernburg und die HSG Ostsee geholt, damit ihre Negativserie endlich gestoppt. Ihre Hoffnung, diesen Aufwärtstrend auch im Spiel bei der U23 des Bundesligisten SC DHfK Leipzig mit einem weiteren Erfolgserlebnis fortsetzen zu können, erfüllte sich nach einem extrem spannenden Verlauf jedoch nicht. Knapp mit 27:29 musste sich das Team von Trainer Fabian Kunze am frühen Sonntagabend in der Kleinen Arena am Sportforum geschlagen geben.