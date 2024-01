Auf Rotkäppchen folgt Campus in Köthen: Mike Eberle wird Professor an der Hochschule Anhalt

Naumburg/Freyburg/cm - Neuer Posten für den einstigen Rotkäppchen-Geschäftsführer: Die Hochschule Anhalt hat Mike Eberle zum neuen Vertretungsprofessor für Lebensmittelverfahrenstechnik am Fachbereich Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik ernannt. Mit nahezu drei Jahrzehnten Erfahrung und Fachkompetenz werde er die Studierenden am Campus Köthen in die praktische Welt der Lebensmittelunternehmen einführen, teilte die Hochschule in einer Pressemitteilung mit.

Präsident Jörg Bagdahn: „Mit Mike Eberle hat die Hochschule Anhalt einen renommierten Professor gewonnen, der neben der Bereicherung der Lehre auch die anwendungsorientierte Forschung und hier insbesondere die Vernetzung mit der mitteldeutschen Ernährungsindustrie vorantreiben wird.“

Eberle studierte ab 1987 in Darmstadt Chemie und promovierte anschließend. Seine berufliche Laufbahn startete er 1996 bei Unilever in Cuxhaven und Hamburg, später in Heilbronn und im niederländischen Delft. Dort war der gebürtige Hesse elf Jahre lang in leitenden Funktionen tätig. Im Jahr 2008 wechselte Eberle zur Sachsenmilch AG. Die Radeberger Gruppe KG in Frankfurt sowie die Carl Kühne KG in Hamburg waren weitere Stationen. Zuletzt verantwortete er bei Rotkäppchen-Mumm als Geschäftsführer die Bereiche Produktion, Technik, Qualitätsmanagement, Einkauf und Lieferketten, wo es Anfang September zum Bruch kam. Der Naumburger schied aus dem Freyburger Unternehmen aus.

Sein Wissen und seine Erfahrung möchte er als Professor an die Studierenden weitergeben. „Wer für sein Thema brennt, wird auch erfolgreich sein. Was uns differenziert, sollten wir als Stärke gewinnbringend einsetzen“, so Eberle, der sich auch gesellschaftlich in Naumburg einbringt.