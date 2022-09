Auf Markt fordern bundesweit Engagierte bessere Fahrrad-Infrastruktur

Naumburg - Eine 35-köpfige Gruppe engagierter Radfahrer der Initiative Changing Cities befindet sich derzeit auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin. Am Montag machte sie Station in Naumburg und wurde hier von der Initiative „Naumburg for future“ sowie der hiesigen ADFC-Ortsgruppe empfangen. Am Nachmittag fand dabei zunächst eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt, wobei man den Wunsch nach Förderung des Radverkehrs als Beitrag zum Klimaschutz artikulierte. Dabei wurde betont, dass die Mobilitätswende hin zu mehr Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit und zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einen praktischen Klimaschutz bedeutet.