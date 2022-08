Auf frischer Tat ertappt: Getreidedieb bleibt in Kahlwinkel ohne Beute

Kahlwinkel - Ein Verantwortlicher eines landwirtschaftlichen Betriebes in Kahlwinkel (Burgenlandkreis) konnte am Mittwochabend einen Getreidedieb auf frischer Tat stellen. Dieser war in eine dortige Lagerhalle eingedrungen, hatte sich bereits mehrere Behältnisse mit Getreide befüllt und war im Begriff, die Örtlichkeit zu verlassen, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mit.

Der Dieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten daraufhin die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein. (cm)