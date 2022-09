Attacke im Hausflur: Kneipenchef steht wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Amtsgericht Naumburg verhandelt gegen einen Lokalinhaber und dessen Bekannten. Kurz vor dem Jahreswechsel soll ein 44-Jähriger am Auge verletzt worden sein.

Naumburg - Nur mit einer Notoperation konnte verhindert werden, dass sich womöglich in seinem linken Auge die Netzhaut ablöst. Mit einer zeitnahen zweiten Operation musste außerdem ein gebrochenes Knöchelchen dicht unterm Auge versorgt werden. Die Verletzungen soll sich ein 44-jähriger Naumburger Ende 2021 weder durch ein Missgeschick noch bei einen Unfall zugezogen haben. Vielmehr soll ihm in seinem Hausflur ein Naumburger Lokalbetreiber am 29. Dezember zu vorgerückter Stunde dreimal mit der Faust aufs linke Auge geschlagen haben.