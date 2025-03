Im Freyburger Gemeinderat kommt umstrittenes Vorhaben eines Investors auf den Tisch. In die Diskussion schaltet sich auch ein Zeuchfelder Verein ein. Wie viele Stellungnahmen es gibt.

Zeuchfeld. - So viele Einwohner als Gäste zu einer Sitzung des Gemeinderates Freyburg hat es wohl lange nicht gegeben. Im gut gefüllten Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Zeuchfeld hieß es jüngst Stühle rücken – und zusammenrücken. Was indes nicht verwunderte. Das Interesse an den Plänen des Naumburger Unternehmens BLR Burgenland-Recycling, nahe der einstigen Deponie eine neue der Klassen 0 und 1 zu errichten, ist groß. Geschäftsführer Pierre Schmieder erklärte mittels Powerpoint-Folien das Vorhaben, das sich derzeit im Stadium des Planfeststellungsverfahrens befindet (siehe Beitrag „Zahlen ...“).