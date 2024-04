Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Memleben - Was der 17-jährige Kaya bei seiner spektakulären Rolla-Rolla-Balance-Nummer in luftiger Höhe unterm Zirkusdach abliefert, weist beinahe schon Superstar-Qualität auf und ist unlängst beim renommierten internationalen Zirkusfestival in Prag nicht ohne Grund mit Silbermedaille sowie Spezialpreis des Festivaldirektors gewürdigt worden. Dennoch sind dem jungen Mann mit der frechen Irokesen-Frisur jedwede Star-Allüren komplett fremd – was auch für seine Familienangehörigen gilt.