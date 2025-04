Naumburg. - An kalten Wintertagen in Baumwipfeln hocken – wen fröstelt es nicht allein beim Gedanken daran? Pascal und Markus Ritter jedenfalls nicht. Für die in Naumburg lebenden Brüder ist das ihr täglich Brot – in der kalten Jahreszeit. Als Baumpfleger klettern sie in der Vegetationspause in die Kronen, um Totholz zu entfernen oder kranke Bäume zu fällen. In Anbetracht der dicken Schutzkleidung und der schweißtreibenden Arbeit seien die eisigen Temperaturen genau das Richtige, so der 27-jährige Pascal Ritter, was ihnen in ihrem Job passieren könne.

