An Dramatik kaum zu übertreffen: HCB-Frauen verpassen Titel

Wie schon am vergangenen Mittwoch in Dessau war Lea Guderian (rotes Trikot) auch am Sonntag beim Saisonfinale in Niederndodeleben beste Werferin des HCB-Teams.

Niederndodeleben - Die erste Halbzeit über weite Strecken dominiert, bis zur 50. Minute geführt und am Ende doch mit leeren Händen aus der Börde abgereist: Den Frauen des HC Burgenland ist am frühen Sonntagabend der zum Titelgewinn in der Mitteldeutschen Oberliga dringend benötigte Sieg im letzten Play-off-Spiel bei Tabellenführer TSV Niederndodeleben nicht geglückt; sie unterlagen nach spannendem Verlauf am Ende knapp mit 26:28 und mussten den Gastgeberinnen zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren. Weil Verfolger Dessau-Roßlauer HV nach dem hauchdünnen 21:20-Erfolg am vergangenen Mittwoch gegen die Burgenländerinnen am Sonntag ein weiterer Sieg (29:25 gegen den HC Leipzig II) gelang, zog er noch am HCB vorbei und belegt im Endklassement den Silberrang.

„Unsere Mannschaft musste lange Zeit gegen die Referees spielen, die aus meiner Sicht die Zeitstrafen sehr ungleich - zu unseren Ungunsten - verteilt haben“, meinte HCB-Präsident Uwe Gering nach der Partie. Zudem hätten die Gäste den einen oder anderen leichten Fehler zu viel gemacht. „Am Ende hat auch ein bisschen die Kraft gefehlt, denn einige Spielerinnen sind ja frisch aus der Corona-Quarantäne gekommen“, so Gering weiter.

Den Meistertitel vor Augen, und am Ende wurde es sogar nur Bronze: Das Team von Spielertrainerin Jessica Stiskall und Coach Sascha Meiner muss nun - wie auch die aus der 3. Liga abgestiegenen Männer des Clubs - in der kommenden Saison einen neuen Anlauf starten. Laut Mitteilung auf der Homepage des Mitteldeutschen Handball-Verbandes beginnt das Oberliga-Spieljahr 2022/23 bei den Männern am Wochenende 10./11. September und bei den Frauen am Wochenende 17./18. September.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: TSV Niederndodeleben - HC Burgenland 28:26 (12:13). HCB spielte mit: Wiebke Detjen, Maria Pfüller; Marie Knappe 5, Lena John 4, Lea Guderian 7, Jasmin Heinz, Anne Löbnitz, Michelle Paluszkiewicz 7/4, Lea Schönefeld 1, Patrizia Sturm 2, Carmen Ringler, Celine Knorr, Sandra Kube, Johanna Stein - Siebenmeter: TSV 6/5, HCB 4/4; Zeitstrafen: TSV 3, HCB 7.