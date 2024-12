Anfang Februar wählen die Wethauer ihren neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Benjamin Ritter ist der einzige Kandidat – zu seinem Bedauern. Was er erreicht hat und noch so vorhat.

Bürgermeisterwahl 2025 in Wethau

Wethau. - Februar 2025 – für die Wethauer wird es ein Monat der Wahlen. Wichtiger als die des Bundestages am 23. sei am 2. Februar die des Wethauer Bürgermeisters, meint Amtsinhaber Benjamin Ritter mit einem Augenzwinkern. Jedoch sei diese gar keine richtige Wahl, bedauert er, da er als einziger Kandidat antritt. „Da reicht es, wenn einer die Stimme abgibt und dann war’s das“, so der 42-Jährige. Für ihn sollte die Wahl als Barometer dafür dienen, wie zufrieden die Wethauer mit seiner Arbeit als Gemeindeoberhaupt sind oder nicht.