OB Müller muss im Naumburger Gemeinderat diverse Fragen von Räten und Bürgern beantworten - und verrät außerdem, wann die Arbeiten in der Schreberstraße, der Fischstraße und am Marientor starten.

Am Grünschnitt wird gespart, am Bismarckturm gibt's Ärger - und fürs neue Theater noch keine Online-Tickets

Schwein gehabt! Das gilt fürs Theater Naumburg, das vom Künstler Moritz Götze ein Theater-Schwein erhielt. Das gilt aber nicht für diejenigen, die kurzfristige Online-Tickets für die Vorstellung in der neuen Spieltstätte im "Alten Schlachthof" kaufen wollen.

Naumburg. - Die Schüsse in der Naumburger Innenstadt, der Ärger von Spaziergängern, die wegen des neuen Besitzers des Bismarckturms nun einen Umweg laufen müssen und die Sanierung der Schreberstraße: Dies sind nur einige der Themen, die am Mittwochabend in der Naumburger Gemeinderatssitzung eine Rolle spielten.