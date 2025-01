Naumburg - Historische Bauten erzählen Geschichten und halten ab und an auch so manches Rätsel bereit. Nicht anders die Naumburger Moritzkirche, speziell ein Raum, mit dem sich seit vergangenem Sommer der Saalecker Restaurator Mirko Finzsch beschäftigt: der Annex-Raum an der nordwestlichen Chorseite des Gotteshauses. Schadsalz hat dafür gesorgt, dass Putz abfällt, Risse entstanden sind.

„Wir hatten zwei Varianten im Blick: Nur die akuten Bereiche bearbeiten oder bei einem umfangreicheren Vorhaben alle beiden betroffenen Flächen einzubeziehen“, erklärt Finzsch. Man entschied sich für letztere Variante.

Spuren aus der Vergangenheit

Nachdem Finzsch den alten Mörtel entfernte, stieß er auf Überreste anderer Zeiten. Putze aus allen Bauphasen der Moritzkirche, darunter auch aus der Romanik, sowie eine zugemauerte Türöffnung und eine bullaugenförmige Öffnung, beide aus dem 19. Jahrhundert stammend. „Die geben uns noch Fragen auf“, sagt der Restaurator. Grund dafür: „Es gibt keine zusammenhängende Baugeschichte der Moritzkirche, sondern nur einzelne beschriebene Phasen“, so Finzsch.

Andrea Knopik (vorn, r.) vom Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz übergibt die Förderung an Vorstandsmitglied Katharina Best. (Foto: Torsten Biel)

Unterstützt wird das Bauvorhaben von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, nachdem der Förderverein der Moritzkirche 2023 einen Förderantrag gestellt hatte. Andrea Knopik vom Ortskuratorium Burgenlandkreis der Stiftung überreichte dieser Tage im Beisein von Naumburgs Pfarrerin Christina Lang und Mitgliedern des Vereins den Fördervertrag in Höhe von 11.000 Euro an Vorstandsmitglied Katharina Best. Die Gesamtkosten liegen bei 12.500 Euro, wobei der Verein die Eigenmittel in Höhe von 1.500 Euro stemmt. „Wir sind sehr froh und dankbar dafür, die Kirche liegt beim Förderverein in guten Händen“, betonte Pfarrerin Christina Lang. Der Verein, 2008 ins Leben gerufen, wurde 2017 mit dem Wenzelspreis von Naumburger Tageblatt/MZ geehrt.

Der Raum befindet sich an der nordwestlichen Chorseite der Moritzkirche. (Foto: Torsten Biel)

Restaurator Mirko Finzsch wird bis in das Frühjahr im Gotteshaus zu tun haben. Nach dem Sanierungsputz als erste Schicht wird mit dem sogenannten Luftkalkputz eine zweite Schicht aufgetragen. Danach erfolgt der Farbanstrich. In den dann neugestalteten Raum soll der achteckige gotische Taufstein aufgestellt werden, der einst im Moritz-Pfarrgarten der Witterung ausgesetzt ein trauriges Dasein fristete und vom Saalecker Restaurator gereinigt, konserviert und mit einem neuem Stahl-Ständer ausgestattet wurde. Vermutlich war der Taufstein während des Umbaus der Moritzkirche im 19. Jahrhundert ausgelagert worden. Eine hölzerne Madonna aus der Zeit des Spätmittelalters soll ebenfalls einen Platz im Annex-Raum, in dem sich einst auch eine Heizanlage befand, erhalten.

Putzsanierung auch an Nordwand des Seitenschiffs

Nach Abschluss der Maßnahme sollen weitere Putzsanierungsarbeiten an der Nordwand des nördlichen Seitenschiffs, innen wie außen, fortgesetzt werden. Im Außenbereich, dem Gelände des Pfarrgartens, soll der Wildwuchs an der Nordwand entfernt und das Erdreich zurückgesetzt und gepflegt werden. Von Juni bis September ist die Moritzkirche dann wieder von Freitag bis Sonntag für Besucher geöffnet. Außerdem sind eine Ausstellung und ein Konzert in Planung.

Der Förderverein Moritzkirche freut sich über Spenden auf das Konto IBAN DE24 8005 3000 3011 0077 39 und neue Mitglieder. Kontakt: [email protected]