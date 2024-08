Alte Mauer bremst in Sieglitz den Zisterneneinbau aus

Still ruht die Baustelle: In Sieglitz soll eine Löschwasserzisterne eingebaut werden.

Sieglitz. - In ihrem Unterfangen, das Dorf Sieglitz für den Ernstfall mit ausreichend Löschwasser zu bevorraten, ist die Verbandsgemeinde (VG) Wethautal, die für die Feuerwehren und damit auch für den Brandschutz zuständig ist, jäh ausgebremst worden. Auf der Baustelle mitten im Dorf, wo eine 200 Kubikmeter große Zisterne in die Erde gebracht werden soll, steht der Bagger, der im Juni die Arbeit aufgenommen hatte, seit Tagen still. Viel Bewegung gibt es hingegen im Verborgenen. Hinter den Kulissen wird ein Rechtsstreit zwischen dem beauftragten Planungsbüro und der ausführenden Baufirma vorbereitet.