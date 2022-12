Als VIP zum letzten HCB-Spiel des Jahres: Tageblatt/MZ verlost Freikarten

Marc Esche, bis Ende der letzten Saison noch beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig unter Vertrag, debütierte am Samstag in Freiberg im HCB-Trikot und bestreitet am 10. Dezember in Naumburg gegen Aschersleben sein erstes Heimspiel für die Burgenländer.

Naumburg - Spitzenhandball wird am kommenden Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr im Naumburger „Euroville“ geboten: Die Männer des HC Burgenland, Tabellenführer der Mitteldeutschen Oberliga, empfangen im letzten Punktspiel dieses Jahres den HC Aschersleben.

Wer die vom Litauer Svajunas Kairis trainierten Burgenländer auf dem Weg zum angestrebten Titelgewinn und zur Rückkehr in die 3. Liga begleiten und in dieser Partie den Rücken stärken will, hat dazu eine einmalige Gelegenheit: Tageblatt/MZ verlost dank der Unterstützung des HCB fünfmal zwei VIP-Karten für dieses Landesderby. „Die Gewinner werden von uns auch verköstigt“, kündigt Club-Präsident Uwe Gering an. Wer sich für diese besonderen Freikarten interessiert, muss unserer Zeitung bis Freitag, 12 Uhr, lediglich eine kurze E-Mail schreiben: an [email protected] mit Angaben des Namen, des Alters, der Adresse und der Telefonnummer.

Die komplette Datenschutzerklärung zu dem Gewinnspiel findet man unter https://www.mz.de/general/datenschutz-vip-karten-hcb-3500867.

Nachdem er bereits im Auswärtsspiel der Burgenländer in Freiberg, das die Gäste souverän mit 32:23 gewannen, sein Debüt im HCB-Trikot gegeben hat, wird Marc Esche nun erstmals in Naumburg für seinen neuen Verein auflaufen. In der vergangenen Saison hatte der 23-Jährige noch für den SC DHfK Leipzig in der Bundesliga auf der Linksaußenposition, als Duo mit Lukas Binder, gespielt. Beim HCB ist Esche, der mit der A- und B-Jugend der Leipziger dreimal Deutscher Meister wurde, jedoch im linken oder zentralen Rückraum eingeplant. „Sein Vertrag bei uns läuft zunächst bis Ende Januar. Damit ist er auch noch in den beiden ausstehenden Hinrundenspielen Anfang 2023 gegen Halle und Köthen für uns spielberechtigt“, berichtet Uwe Gering. Sollte Esche danach keinen neuen Profivertrag bei einem Erst- oder Zweitbundesligisten unterschreiben (das Transferfenster schließt am 15. Februar), werde man mit ihm über eine Weiterverpflichtung verhandeln, so der HCB-Chef.

Auch der Gast aus Aschersleben wird am Samstag einen prominenten Handballer aufbieten: Andreas Rojewski. Der frühere (deutsche und polnische) Nationalspieler und Bundesliga-Profi, der mit dem SC Magdeburg den EHF-Cup und den DHB-Pokal gewann, spielte schon in der Vorsaison für die „Alligatoren“: In der Abstiegsrunde gewann der HC mit ihm fünf von sechs Spielen und hielt noch die Klasse.