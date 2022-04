Alles in der Schwebe

Präzisionsarbeit in Saubach: Zur Turmspitze gesellt sich die Turmhaube, die lautlos nach unten schwebt.

Saubach - Zwischen der Bäckerei Zubrodt und der St. Jacobi-Kirche richteten sich am Dienstagmittag in Saubach gespannt Hunderte Augenpaare auf den Kirchturm - in Erwartung eines recht seltenen Ereignisses. Selbst einen Kaffee-, Kuchen- und Bockwurst-Stand hatte die Bäckerei vor ihrem Geschäft platziert. Kindergartenkinder gesellten sich hinzu. Medienvertreter richteten ihre Kameratechnik ein.