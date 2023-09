Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönburg - Plakate mit der Aufschrift „Keine Monsterbrücke“ stehen zwischen Wethau und Naumburg hier und da am Straßenrand. Was unter den Bewohnern des Kroppen-, Nautschke- und Wethautals derzeit für Aufruhr sorgt, ist die in eine entscheidende Phase eintretende Planung für die Ortsumgehung Wethau. Mit dieser soll die beim Gewerbegebiet „Am Hohen Stein“ endende Naumburger Ortsumgehung an die Bundesstraßen 87 und 180 angebunden werden. Drei Streckenverläufe stehen zur Diskussion. Voraussichtlich Anfang Oktober wird die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) die Vorzugsvariante festlegen.