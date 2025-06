Größte Investition in der Vereinsgeschichte: Der Mühlangeraner SV erhält von Ministerpräsident Reiner Haseloff einen Förderbescheid. Wie die Gelder mit Crowdfunding und Spendenaktionen zusammengekommen sind und nun eingesetzt werden.

Glückwunsch! Bürgermeister Peter Müller (2. v. r. hinten) ist der erste Gratulant, nachdem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (l. hinten) einen Fördermittelbescheid über 26.700 Euro an die Vorsitzende des Mühlangeraner SV, Katrin Müller (Mitte hinten), überreicht hat.

Mühlanger/MZ. - Es ist mit Abstand die größte Investition in der Geschichte des Mühlangeraner SV (MSV). Um ihr Ziel von einem Sportplatz, der dem Standard des 21. Jahrhunderts entspricht, umzusetzen, haben die Vereinsmitglieder alles gegeben. Angefangen bei einer Crowdfunding-Aktion über Radiobeiträge und eine Verpflegungsstation zu Männertagen bis hin zum Stellen von Förderanträgen haben sie nichts ausgelassen. All diese Mühen haben sich nach einigen Rückschlägen an diesem Montag ausgezahlt.