Aktiv und fit: Tageblatt/MZ lädt mit Partnern zu Messe ins Euroville

Naumburg - Aktiv sein im Burgenlandkreis - dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten. Einen Überblick darüber und weitere Anregungen dazu geben will eine Messe, zu der das Naumburger Tageblatt/MZ, die Sparkasse Burgenlandkreis und das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit am 24. September einladen. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Partnern bieten sie von 10 bis 16 Uhr im Naumburger Sport- und Jugendhotel „Euroville“ ein ebenso umfangreiches wie vielseitiges und unterhaltsames Programm an. „Neben einer Informationslandschaft mit Ständen gibt es unter anderem einen Auftritt der Rope-Skipping-Gruppe der SG Friesen Naumburg, einen Vortrag zum Thema Gesundheit und Ernährung sowie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen“, kündigt Tageblatt/MZ-Verlagsmitarbeiterin Lucy Breitfeld an. Bei ihr laufen die Fäden der Organisation zusammen.

22 Anbieter und Institutionen, Gruppen und Vereine

Wie sie berichtet, haben bereits 22 Anbieter und Institutionen, Gruppen und Vereine ihr Mitwirken angekündigt. So stellt die Freiwilligenagentur Naumburg des Burgenlandkreises Angebote und Möglichkeiten vor, sich im sozialen Bereich ehrenamtlich zu engagieren und damit im Kontakt zur Umwelt zu bleiben. Wer sich sportlich betätigen möchte, wird bei Frederik Sandner und dem Life Fitnessstudio oder der SG Friesen Anregungen finden. Holidayland Sonnenschein-Reisen dagegen gibt Tipps, welche Reiseregionen besonders interessant sind.

Neben dem Aktiv-Aspekt wird sich die Messe auch jenem der Vorsorge und Prävention widmen. So sind die Arbeitsgemeinschaft Bad Sulza der Deutschen Rheuma-Liga ebenso vor Ort wie die Diakonie Naumburg-Zeitz GmbH oder die Opferberatung Weißer Ring. Mehrere Einrichtungen stellen zudem ihre Angebote für das Wohnen im Alter vor. Schließlich sind Apotheken und Gesundheitseinrichtungen, Pflegedienste und Kliniken sowie die AOK auf der Messe vertreten.

Gesundheitsexperte Boris Schwarz als Referent

Mit Spannung wird der Vortrag von Boris Schwarz erwartet. Denn der Experte für Gesundheit und Lebensenergie mit dem Schwerpunkt Ernährung und körperliche Fitness versteht es auf unterhaltsame Weise Menschen so zu begeistern, dass sie mehr Eigenverantwortung für ihren Körper und ihre Gesundheit übernehmen.

Der Eintritt zur Messe ist frei. Das „Euroville“ kann mit dem Stadtbus erreicht werden, für Pkw stehen ausreichend Parkplätze bereit.