Action, Spaß und viel, viel mehr - Was in Jugendhäusern und Kultureinrichtungen so los ist

Naumburg/Nebra - Sechs Wochen ohne Schule – damit die Zeit nicht allzu lang wird, haben Jugend- und Kultureinrichtungen ein buntes Ferien-Programm gestrickt. Hier gibt’s einen Überblick.

Jugendzentrum „Otto“: Ein buntes Programm hält das Naumburger Jugendzentrum in der Poststraße vor – mit Ausflügen, Badetouren und kreativen Angeboten. Touren führen in die Drachenschlucht bei Eisenach (8. Juli, Anmeldung bis 26. Juni), per Rad von Naumburg bis Jena (10. & 11. Juli, Anmeldung bis 26. Juni) und nach Leipzig (22. Juli, Anmeldung bis 9. Juli). Die große Erlebniswoche führt diesmal nach Bremen. Kreativ wird es beim Nähworkshop (1. Juli, Anmeldung bis 25. Juni), Gestalten eines Bagpacks (3. Juli, Anmeldung bis 25. Juni) und mit Makramee (5. August, Anmeldung bis 31. Juli). Ins Freibad geht es am 5. Juli (Bad Sulza, Anmeldung bis 25. Juni) und am 23. Juli (Nebra, Anmeldung bis 9. Juli).

Außerdem im Programm: Sirup-Machen (2. Juli, Anmeldung 25. Juni), Friendship im Stadtpark (12. Juli, ab 14 Uhr), Grillparty (21. Juli, Anmeldung bis 9. Juli), Disco (24. Jul, ab 10 Uhr), Volleyballnachmittag (29. Juli), Schnipseljagd (31. Juli) und Wasserolympiade (2. August, alle Anmeldung bis 25. Juli), Tischtennis (5. August, ab 10 Uhr) und eine Schlafnacht (8. & 9. August, Anmeldung bis 31. Juli).

Anmeldung und weitere Infos telefonisch unter 03445/20 21 63 oder 0174/5 29 54 03 oder direkt im „Otto“, Poststraße 31 in Naumburg

Jugendhaus „Fischgasse“ in Naumburg: Das Programm richtet sich vorwiegend an Kinder im Grundschulalter. Die Angebote finden jeweils von 10 bis zirka 12 Uhr statt. „Geheimnisvoll“ geht es los am Dienstag, 1. Juli, mit Sherlock Holmes und seinen Detektivgeschichten. Passend dazu ist „Kinderpolizist“ Steffen Claus am Donnerstag, 3. Juli, mit der „Sprechstunde beim Meisterdetektiv Sherlock Holmes“ zu Gast. In der Handarbeitswoche geht es am Montag, 7. Juli, ums Sticken, und am Mittwoch, 9. Juli, ums Filzen. Am Freitag, 11. Juli, wird die Kinderdombauhütte und das Projekt „Kunterbunter Scherbenhaufen“ besucht. „Hören und Sehen“ ist das Motto in der darauffolgenden Woche. Autorin Ellen Scherzer kommt für eine Lesung am Montag, 14. Juli, in das Jugendhaus. Das Ferienkino erwartet die Kinder am Mittwoch, 16. Juli, rätseln und entspannen können alle am Freitag, 18. Juli, bei Zuhörgeschichten.

Kleine Köche und Bäcker sind in der darauffolgenden Woche am Werk: Montag, 21. Juli, gibt es Pizza und andere Köstlichkeiten. Muffins & Co. entstehen am Mittwoch, 23. Juli, und Desserts am Freitag, 25. Juli. Kreativ wird es eine Woche darauf. Gestaltet werden am Montag, 28. Juli , Deko-Boxen, eine kleine Malstunde findet am Mittwoch, 30. Juli, statt. Am Freitag, 1. August, werden Teelicht-Gläser verziert. In der letzten Ferienwoche geht es ebenfalls schöpferisch zu: Regenmacher werden am Montag, 4. Juli, gebaut. Geduld ist am Mittwoch, 6. August, beim Diamond-Painting gefragt, am Freitag, 8. August, wird mit Sommerblumen gebastelt.

Für alle Angebote ist bis spätestens eine Woche vor der Ferienaktion eine Anmeldung notwendig und die Teilnehmerbeiträge sind zu entrichten. Zusätzlich können die Angebote der Offenen Tür genutzt werden, und es werden individuelle Termine zur Lernförderung vergeben.

Anmeldungen und weitere Infos, auch zu den Preisen, telefonisch unter: 03445/6 59 46 34 oder 0179/6 02 92 19 sowie per Mail an: [email protected]

Schloss Neuenburg in Freyburg: „Verrückt geschmückt“ heißt das Ferienangebot der Kinderkemenate des Museums Schloss Neuenburg in Freyburg. Es widmet sich der aktuellen Sonderausstellung „alltagsschick & sonntagsfein“ im Bergfried „Dicker Wilhelm“, die Accessoires aus fast 200 Jahren präsentiert. Die Teilnehmer entdecken Schmuckstücke und hören spannende Geschichten dazu. Dabei darf mitgerätselt und gespielt werden. Im Anschluss an die Tour gestalten die Kinder mit Textilstiften eine eigene Schirmmütze für heiße Tage, teilt das Museum mit. Das etwa zweistündige Angebot richtet sich an Kinder ab sieben Jahren und findet in den Ferien jeweils dienstags und donnerstags ab 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist notwendig.

Anmeldung und Näheres telefonisch unter 034464/3 55 41

Äffchen Kuno, Maskottchen der Neuenburg, begleitet kleine wie große Besucher durch die neue Sonderausstellung "alltagsschick & sonntagsfein" im Bergfried "Dicker Wilhelm". (Foto: Torsten Biel)

Besucherzentrum „Arche Nebra“: Neben kreativen Mitmachangeboten für Kinder, Wanderungen und einem Tag der offenen Tür für Hunde bietet die „Arche Nebra“ in Kleinwangen archäotechnische Workshops und Schmiedevorführungen an. Jeden Mittwoch von 10 bis 16 Uhr gibt es wechselnde einstündige Mitmach-Aktionen für Teilnehmer ab acht Jahren: 2. und 30. Juli – Himmelsscheibe aus Zinn gießen; 9. Juli und 6. August – Schmuckwerkstatt; 16. Juli und 13. August – Sonnenschiff und Himmelspferd; 23. Juli und 20. August – Sonnenbilder. Der nächste Doggy-Day und Tag der offenen Tür für Hunde findet am Sonntag, 6. Juli, statt. Auf dem Programm stehen eine geführte Wanderung zum Mittelberg und eine Führung durch die Dauerausstellung. Eine Themenwanderung widmet sich am Sonntag, 13. Juli, der Welt der Färberpflanzen. Am Sonntag, 26. Juli, wird während eines Zwei-Stunden-Workshops das Feuermachen erlernt. Archäotechniker Frank Trommer schmiedet mit seinem Gesellen während einer Vorführung am Sonntag, 27. Juli, ein Stück echtes Meteoriteneisen, teilt das Besucherzentrum zur Himmelsscheibe in Kleinwangen mit.

Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 034461/25 52 13 oder per Mail an: [email protected]

Die "Arche Nebra" hat mehrere Aktionen in den Ferien im Programm. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Kinderdombauhütte im Naumburger Dom: In den Ferien nehmen Kinder das Welterbe genau unter die Lupe und tauchen ein in das faszinierende Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts. Folgende Angebote stehen jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Programm: Mittwoch, 2. Juli, „Von der Zeit geprägt“; Mittwoch, 9. Juli, „Düfte des Mittelalters“; Mittwoch, 16. Juli, „Vom Pergament zum Papier“; Mittwoch, 16. Juli, „Türchen öffne dich!“; Montag, 28. Juli, „Hoch hinaus! Domtürme entdecken“; Mittwoch, 30. Juli, „Holzkunst, damals und heute“; Freitag, 1. August, „Mein Domgarten zum Mitnehmen“; Montag, 4. August, „Entdeckertour auf der Domfreiheit“; Mittwoch, 6. August, „Uta von Naumburg, Gut betucht“; Freitag, 8. August, „Jetzt wird’s wild! Domtiere entdecken“. Jedes Kind erhält einen Domhütten-Pass, der bei jedem Besuch abgestempelt wird. Für sechs Stempel gibt es eine Überraschung.

Nähere Infos und Anmeldung unter 03445/2 30 11 33 oder Mail: [email protected]

Kloster Memleben: Das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben lädt Kinder und Jugendliche zu mehreren Ferienaktionen ein. Am Dienstag, 8. Juli, ab 14.30 Uhr heißt es „Vom Würzen, Heilen und Pflegen – ein Besuch im Klostergarten“. In einer Führung am Dienstag, 22. Juli, und am Dienstag, 5. August, jeweils ab 14.30 Uhr dreht sich alles um die Ausgrabungen am Kloster und die Arbeit der Archäologen.

Anmeldung bis 17 Uhr am Vortag unter: 034672/6 02 74 oder [email protected]

Volkshochschule in Naumburg: Zwei Ferienaktionen speziell für Kinder und die ganze Familie bietet die Kreisvolkshochschule in Naumburg an. In einem Kurs am Mittwoch, 16. Juli, von 10 bis 12.15 Uhr wird Sommerseife gegossen. Die Leitung übernimmt Landhausfloristin Ilona Paulo. Es werden neben einer ermäßigten Kursgebühr Materialgebühren erhoben. Gemeinschaftsspiele stehen am Mittwoch, 30. Juli, von 9 bis 12 Uhr im Mittelpunkt. Der Spielevormittag ist ein Angebot des Kreisamts für Bildung, Kultur und Sport. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 03445/70 31 25 oder www.vhs-burgenlandkreis.de

Die Kinder-Dombauhütte in Naumburg hat ebenfalls ein Ferienprogramm vorbereitet. (Foto: Falko Matte)

Zeiss-Planetarium Jena: Mehrere Familien- und Bildungsprogramme täglich hält das Zeiss-Planetarium in Jena in den Ferien bereit. Darunter „Planeten“, „Die Olchis“, „Magic Globe“, „Das Geheimnis der Bäume“ und „Dinosaurier“.

Weitere Infos und das tägliche Programm online unter der Adresse: www.planetarium-jena.de

Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels: Buchbare Aktionen für Horte und Familien bietet das Heinrich-Schütz-Haus an in den Zeiträumen 2. bis 4. Juli, 8. bis 11. Juli sowie 15. bis 18. Juli. Dazu zählen: „Die Königin der Instrumente stellt sich vor“, „Bauen und Spielen – Musiktheater mit Handpuppen“, „Heinrich tanzt“ sowie zwei medienpädagogische Angebote. Außerdem gibt es Führungen für Kinder und Jugendliche.

Buchung unter 03443/30 28 35 oder [email protected]