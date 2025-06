Bitterfeld/MZ. - Ruhestörender Lärm hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zum Dienstag, 24. Juni, beschäftigt.

Kurz nach Mitternacht war bei den Beamten in Bitterfeld eine entsprechende Meldung eingegangen. Die Polizisten rückten daraufhin in die Moltkestraße aus. Dort trafen sie in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses auf mehrere Personen, die auf die erst kürzlich begangene Hochzeit der 32 Jahre alten Mieterin angestoßen hatten und nun in Streit geraten waren.

Die erhitzten Gemüter wurden beruhigt, zugleich wurde die Gruppe zur Einhaltung der Nachtruhe ermahnt. Neue Beschwerden gab es nicht.