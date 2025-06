Miese Haustürgeschäfte 1.100 Euro für Messer und Töpfe: Köthener wird Opfer eines Betrügers

Mit vermeintlich hochwertigen Töpfen und Messern wurde ein Mann in Köthen betrogen.

Köthen. – Gegen 10 Uhr am Dienstag ist ein 34-Jähriger in der Maxdorfer Straße in Köthen mit einem unbekannten Mann ins Gespräch gekommen.

Zunächst soll sich der Unbekannte, der mit einem schwarzen Nissan unterwegs war, nach dem Sitz einer Firma erkundigt haben. Anschließend habe er das Gespräch auf vermeintlich hochwertige Topf- und Messersets gelenkt, die er dabei habe.

Köthener kauft Messer und Töpfe von Unbekanntem

Dies seien Ausstellungsstücke von einer Messe, so der Unbekannte, die er zu einem günstigen Preis verkaufen wolle. Beide Männer seien sich laut Polizei schnell einig geworden. Und so zahlte der Köthener 1.100 Euro an den Unbekannten.

Erst daheim habe sich der 34-Jährige im Internet über die Küchenutensilien informiert. Er habe festgestellt, dass diese dort zu weitaus niedrigeren Preisen angeboten werden.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Der Mann schaltete die Polizei wegen des Verdachts auf Betrugs ein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Haustürgeschäften. Besonders bei "einmaligen Gelegenheiten" oder "großen Schnäppchen" solle man Vorsicht walten lassen.