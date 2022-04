Abschied vom morbiden Charme: Bäckermeister Block saniert Verkaufsraum

In das Vorhaben fließen auch Mittel aus dem Leader-Programm.

Hier kommt die Trennwand für den Schauproduktionsbereich hin, erklärt Bäckermeister Rolf Block mitten in seinem Klosterhäseler Verkaufsraum stehend.

Klosterhäseler - „Das Haus ist in die Jahre gekommen, da muss sich jetzt was tun“, meint Rolf Block und lässt dabei den Blick durch den Verkaufsraum seiner Klosterhäseler Bäckerei schweifen. Der längliche Raum versprüht in der Tat morbiden Charme. Doch nicht mehr lange. Es dürfte sich nur noch um ein paar Wochen handeln, bis Bauarbeiter verschiedener Gewerke Blocks Sanierungs- und Umbaupläne verwirklichen.