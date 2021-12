Ab Ende 2025 S-Bahn-Verbindung zwischen Naumburg und Leipzig

Der City-Tunnel in Leipzigs Innenstadt wird dann direkt erreicht.

Naumburg soll 2025 an das S-Bahn-Netz nach Leipzig angebunden werden.

Naumburg - Die Ankündigung, dass Naumburg künftig in das S-Bahn-Netz nach Leipzig eingebunden werden soll, hatte die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) schon vor geraumer Zeit gemacht, jetzt hat sie dafür auch die europaweite Ausschreibung gestartet. Grundlage ist einer neuer und ab Dezember 2025 geltender Verkehrsvertrag für das „Mitteldeutsche S-Bahnnetz I“. Aktueller Betreiber ist die Deutsche Bahn (DB Regio). Ab ’25 würden demnach erstmals der Burgenland- und der südliche Saalekreis in das S-Bahn-Netz eingebunden. Besonderheit: Der City-Tunnel in Leipzigs Innenstadt wird direkt erreicht.

Nach Auskunft der Nasa soll die Verbindung zwischen Naumburg über Weißenfels nach Leipzig im 60-Minuten-Takt erfolgen und die bisherige Regionalbahn 20 ersetzen. Zusammen mit den RE- und IC-Linien an größeren Stationen ergäben sich zwei Fahrten je Stunde zwischen der Dom- und der Messestadt. Geplant ist auch eine S-Bahn-Verbindung von Querfurt über Mücheln nach Halle sowie von Zeitz nach Leipzig - hier nicht bis in den City-Tunnel -, allerdings ist hierfür die Finanzierung noch ungeklärt. Offen ist auch, ob die Strecke zwischen Naumburg und Halle ebenfalls S-Bahn werden könnte.

Verbesserungen wird es laut Nahverkehrsgesellschaft zudem im „Ostthüringennetz“ geben, hier zwischen Zeitz und Leipzig, das durch ein zusätzliches Zugpaar in den Morgenstunden aufgewertet werden soll, womit ein 30-Minuten-Takt entstünde. Auch dieses Netz, bislang betrieben von der Thüringen-Bahn und auf anderen Strecken von DB Regio, wird europaweit ausgeschrieben. Betriebsaufnahme soll dann zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 sein.

Die Zuschläge für beide Netze sollen bereits im Sommer beziehungsweise Herbst nächsten Jahres erteilt werden. Ab dann hätten die neuen Betreiber Zeit, Fahrzeuge zu beschaffen, zu modernisieren, Werkstattkapazitäten aufzubauen und Personal einzustellen beziehungsweise zu übernehmen. Damit alle Nasa-Pläne greifen können, muss vorab an der Infrastruktur gearbeitet werden, womit in erster Linie ein Ausbau der Strecken gemeint ist, damit die S-Bahn-Züge bis zu 160 Stundenkilometer schnell unterwegs sein können. Zwischen Zeitz und Leipzig wiederum muss die Strecke - jetzt Dieselbetrieb - elektrifiziert werden. Hier könnten Züge dann Tempi bis zu 120 Stundenkilometer erreichen.