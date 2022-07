900. Corona-Toter im Burgenlandkreis gemeldet

Naumburg - Die Zahl der Menschen, die im Burgenlandkreis seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind, ist auf 900 gestiegen. Zuletzt hat der Burgenlandkreis in dieser Woche den Tod eines 78-Jährigen aus Weißenfels vermeldet. Insgesamt hat es zwischen dem 14. und 19. Juli fünf Corona-Todesfälle gegeben. Es handelt sich dabei neben dem Weißenfelser um eine 84-Jährige aus der Verbandsgemeinde Unstruttal, eine 68-Jährige aus Naumburg und zwei Männer im Alter von 93 und 77 Jahren aus der Verbandsgemeinde Unstruttal und der Einheitsgemeinde Elsteraue. In der Vorwoche waren noch vier Menschen aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<