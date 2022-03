80.000 Euro für Spielplatz der Georgenschule

Freudig und gespannt nehmen die Naumburger Georgenschüler ihre neuen Spielgeräte auf dem Hof in Beschlag.

Naumburg - Die Stadt Naumburg investiert in ihre Bildungseinrichtungen. An der Utaschule steht ein Gerüst für Fassadenarbeiten, in der Kleinjenaer Max-Klinger- sowie der Bad Kösener Bergschule sind sogar millionenschwere Sanierungen im Gange.

Bereits fertiggestellt ist hingegen - und das pünktlich zum Frühlingsanfang - der Spielplatz der Georgenschule. In Anwesenheit von Oberbürgermeister Armin Müller, Schulleiter Marcus Mehlig sowie Kindern und Pädagogen der Grundschule konnte das Außengelände am gestrigen Montag feierlich eingeweiht werden. Nach dem Banddurchschnitt wurde der Spielplatz erst einmal für die Erst- und Zweitklässler freigegeben, die Dritt- und Viertklässler durften die neuen Spielgeräte in der zweiten Pause ausprobieren.

Klar, dass sich die Mädchen und Jungen bei ihrem spendablen Schulträger - der Stadt Naumburg - für die Investition bedanken. (Foto: Torsten Biel)

Die Sanierung des Spielplatzes war notwendig geworden, da dessen Erstausstattung mit Holzspielgeräten bereits über 30 Jahre zurückliegt. Durch die fleißige Nutzung mussten sie vielfach repariert, teilweise auch zurückgebaut werden, war von der Stadtverwaltung zu erfahren. Doch es ist nicht so, dass seit 1991 nichts passierte. „Seit 2011 kamen weitere Spielgeräte, wie eine Tampenschaukel und ein Balancierseil, dazu. Diese Geräte sowie eine Boulderwand aus dem Jahr 2015 bleiben auch weiterhin im Bestand“, heißt es aus dem Rathaus.

Nun konnte man dank Fördermitteln des Landes kräftiger investieren. In der Planung durften sich die Schüler der Georgenschule mit Ideen und Wünschen einbringen, was auch in Bildern und Texten dargestellt wurde. Diese ließen die beliebtesten Bewegungsmuster erkennen, die dann bei der Geräteauswahl Berücksichtigung fanden.

Feierliche Freigabe des sanierten Außengeländes durch Oberbürgermeister Armin Müller (r.) und Schulleiter Marcus Mehlig. (Foto: Torsten Biel)

80.000 Euro flossen in Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung und in die Herstellung der Fallschutzflächen mit Sand und Hackschnitzeln. Die Spielgeräte haben Pfosten aus Edelstahl und Ausbauteile aus Holz. Die beliebte breite Rutsche wurde wiederverwendet. Der Sportplatz erhielt neue Decken auf der Ballspielfläche und der Laufbahn. Das Tor zum Schulhof wurde denkmalgerecht saniert, die Zuwegung erneuert, eine neue Straßenlampe installiert. Nun bekommen nur noch die Wege und Pflanzflächen eine neue Deckschicht. (hbo)