Leiterin des Zentralbereichs sei dem 1. April Sie ist die Neue im Umweltbundesamt: Carina Harms hat Personal und IT im Blick

Carina Harms leitet seit dem 1. April den Zentralbereich im Umweltbundesamt. Was die Marathonläuferin in der Behörde vorhat und wie sie sie näher an Dessau rücken will.