Hanna und Siegmund Bartsch, 92 und 94 Jahre alt, auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. Am heutigen Silvestertag feiern sie das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit. Im Hintergrund: ein Bild (rechts), das das Geburtshaus von Hanna Bartsch in Ostpreußen zeigt, gemalt von ihrer Enkelin.

(Foto: Constanze Matthes)