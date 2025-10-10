Naumburg/tok. - Tim Ködderitzsch aus Naumburg hat die siebente Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 35-Jährige, der früher für die SV Mertendorf und Germania Schönburg/Possenhain aktiv war, kam als Einziger auf 15 Punkte und verbesserte sich im Gesamtklassement um 53 Plätze auf Rang sechs. Dieses hat er 2018 schon mal gewonnen. Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Tim Ködderitzschs Tipps:

SC Naumburg – Turbine Halle 1:2/1:2

FC RSK Freyburg – VfB Sangerhausen II 2:0/2:0

BSC Laucha - Rot-Weiß Weißenfels 0:2/1:3

Schönburg/Possenhain-Leißling – Klosterhäseler II 3:3/2:0

FC ZWK Nebra – SV Kretzschau 3:1/3:0

BW Borau - Blau-Weiß Bad Kösen 1:3/1:2

SC Naumburg II – VfB Großgörschen 1:1/1:1

1. FC Zeitz II – Baumersrodaer SV 6:0/4:1

ESV Herrengosserstedt – SV Spora 0:0/1:1

SSC Weißenfels III – FSV Klosterhäseler 1:1/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 65

2. Hildegard Haller (Gernstedt) 59

3. Florian Frenzel (Wangen) 57

4. Lucas Hoffmann (Laucha) 56

4. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 56

6. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 54

6. Ralf Nebe (Freyburg) 54

6. Malte Fricke (Gernstedt) 54

6. Hannes Lißon (Weißenfels) 54

6. Heiko Richter (Hassenhausen) 54

Das beste Team der Gesamtwertung sind nun die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit 51,0 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.