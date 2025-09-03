Carolin Papke holt sich den Wochensieg. In der Gesamtwertung bleibt Auftaktgewinner und SCN-Kicker Carl Hoffrichter vorn.

Naumburg/tok. - Carolin Papke aus Klosterhäseler hat die zweite Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 34-Jährige arbeitet im Vertrieb und kam als Einzige der insgesamt mehr als 360 Tipper auf 16 Punkte.

„Ich freue mich, dass ich das interne Tipp-Duell mit meinem Partner Tobias Krzmarik, der Torwart beim FSV Klosterhäseler ist, für mich entschieden habe. Seine Leidenschaft für den Fußball spornt mich natürlich an“, so Carolin Papke. Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Carolin Papkes Tipps:

BW Brachstedt – SC Naumburg 0:4/1:2

FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln 0:0/2:2

Schönburg/Possenhain-Leißling - Nebra II 3:2/2:1

Reichardtswerben/Markwerben – Bad Kösen II 3:2/2:1

BSC Laucha – TSV Großkorbetha 0:5/1:2

FC ZWK Nebra - SSC Weißenfels III 1:1/1:1

Nessa/Teuchern – Blau-Weiß Bad Kösen 4:2/4:2

Grün-Weiß Langendorf – FSV Klosterhäseler 0:2/1:3

Blau-Weiß Borau – SC Naumburg II 3:3/2:1

Baumersrodaer SV – SV Spora 1:6/2:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Carl Hoffrichter (Naumburg) 25

2. Remo Grieser (Herrengosserstedt) 22

3. Peggy Beier (Freyburg) 21

3. Axel Böttger (Wetzendorf) 21

5. Henryk Lihsa (Naumburg) 20

6. Carolin Papke (Klosterhäseler) 19

6. Max Wege (Leipzig) 19

6. Enrico Oertel (Wetzendorf) 19

9. Dirk Peters (Naumburg) 18

9. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 18

9. Stefan Bärhold (Lossa) 18

9. Sven Spitzer (Wangen) 18

9. Steffen Heine (Freyburg) 18

9. Rick Voigt (Freyburg) 18

Das beste Team der zweiten Runde war „Königspudel207“ – das sind Marcus Müller, Sebastian Braune und Markus Löhnert vom ESV Herrengosserstedt – mit 8,67 Punkten im Schnitt.

In der Gesamtwertung führt „egal“ (Remo, Ricky und Cornelia Grieser aus Herrengosserstedt) mit 18,33 Zählern. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.