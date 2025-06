Kathrin Thiem begeht das 30-jährige Bestehen ihres Sanitätshauses in Naumburg. Mittlerweile gibt es eine Filiale in Erfurt. Wie sich die Branche gewandelt hat und welche Sorgen es dennoch gibt.

Geschäftsjubiläum in Naumburg

Inhaberin Kathrin Thiem feiert mit ihrem Sanitätshaus in Naumburg das 30-jährige Geschäftsjubiläum.

Naumburg - Die Zeiten von Maßband, Stift und Zettel gehören der Vergangenheit an. Wenn heute im Sanitätshaus Thiem in Naumburg eine Patientin oder Patient für neue Kompressionsstrümpfe vermessen wird, kommt moderne digitale Technik berührungslos zum Einsatz: ein 3D-Scan. „Damit lässt sich auch prima auf Hausbesuche gehen. Und der digitale Assistent war eine Hilfe in der Pandemie“, erzählt Kathrin Thiem.