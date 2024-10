Naumburg. - Es war eine schwere Geburt – das Gerichtsurteil gegen einen 24-Jährigen, das nach einem mehrtägigen Strafprozess am Amtsgericht Naumburg nun verkündet wurde. Und das lag einzig und allein daran, dass der Angeklagte nicht nur, weil er verschlafen hatte, von der Polizei geweckt und mit Verspätung zum Prozessauftakt vorgeführt werden musste, sondern er an einem weiteren Verhandlungstag gleich gar nicht erschienen ist und auch sein Aufenthaltsort nicht ausfindig gemacht werden konnte. Daraufhin wurde gegen ihn, wie berichtet, Haftbefehl erlassen. So verbrachte er, sobald er gefunden worden war, die Zeit bis zum neuen Gerichtstermin hinter Gittern. So konnte jüngst die Strafverhandlung gegen ihn fortgesetzt und beendet werden. Die kurzzeitige Bekanntschaft mit dem Gefängnis wird der Naumburger nun vertiefen müssen, denn das Schöffengericht verurteilte ihn zu zweieinhalb Jahren Haft.

