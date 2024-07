Naumburg. - „Entschuldigen Sie, dass wir so früh anfangen“, meinte Donnerstagvormittag keinesfalls ernst gemeint, aber dennoch in ernstem Ton der Strafrichter an den Angeklagten gerichtet. Dieser hatte verschlafen und sichtlich ungewaschen mit einer Stunde Verspätung neben seinem Verteidiger Platz genommen – und das auch nur dank zweier Polizisten. Die waren kurzfristig in die Spur geschickt worden, den 23-Jährigen zu suchen, nachdem dieser selbst nach Ablauf des akademischen Viertels nicht im Amtsgericht Naumburg aufgetaucht war. Die Beamten klingelten den Angeklagten daheim aus dem Schlaf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.